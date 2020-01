Gaeta, altro anziano investito sul lungomare Caboto

Un altro investimento si è verificato a Gaeta, in zona S.Carlo, a poche decine di metri dal luogo in cui pochi giorni prima di Natale perse la vita un 75enne ed il suo cane. Stasera ad avere la peggio un uomo di circa 80 anni anche lui investito mentre attraversava la carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, oltre il personale del 118. L’anziano, da quanto si apprende, non sarebbe in gravi condizioni ed è stato trasferito all’ospedale “Dono Svizzero” di Formia

