Il Centro specialistico di Diagnostica è sempre più una realtà. Dopo aver ottenuto il via libera dall’Asl di Latina, attraverso un protocollo d’intesa con il Comune di Gaeta, da metà aprile scorso il Sindaco Cosmo Mitrano lanciò una raccolta fondi che ha ottenuto ampi consensi e che oggi vede l’Ente pronto ad acquistare i macchinari e le apparecchiature diagnostiche elettromedicali per far fronte all’emergenza Covid-19 andando a rispondere alle esigenze di un vasto territorio.

“Siamo giunti ad un passo dall’apertura del Centro di Diagnostica specialistica presso l’ex Ospedale di Gaeta “Monsignor Di Liegro”. Commenta il Sindaco Cosmo Mitrano che non nasconde la sua personale soddisfazione nel vedere realizzato a breve un centro diagnostico che, dotato di macchinari ed attrezzature di ultimissima generazione, sarà ospitato presso alcuni locali del “Mons. Di Liegro”.

“Una raccolta fondi – prosegue Mitrano – nata dalla proficua sinergia con l’Asl di Latina che ringrazio attraverso il suo Direttore Generale Giorgio Casati, e che in cinque mesi ha raggiunto un importo complessivo di quasi 800mila € comprese le attrezzature e macchinari donati al Comune di Gaeta per tale finalità. Un infinito ed autentico sentimento di gratitudine – aggiunge il primo cittadino – intendo rivolgerlo a tutti coloro che in questi mesi con le loro donazioni hanno contribuito a rendere concreto un sogno. Il centro di diagnostica svolgerà un ruolo importantissimo di prevenzione soprattutto per far fronte in maniera tempestiva, certa ed efficace, all’emergenza Covid-19. Andremo inoltre a moderare le lunghe liste di attesa per effettuare gli accertamenti specialistici ed anche quelle distanze che dal nostro territorio spesso ci costringono a lunghi spostamenti e viaggi della speranza presso strutture ospedaliere a volte anche fuori Regione. Il Centro diagnostico, infine, sarà a disposizione di un ampio bacino di utenti del Golfo di Gaeta e Lazio meridionale. Una struttura moderna ed efficiente, con personale qualificato”.