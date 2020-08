Al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica e di prevenire danni agli arenili liberi ed all’ambiente, il Sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano ha firmato l’ordinanza n. 219 del 10 agosto 2020 con cui dispone «dalle ore 19 del giorno 14 agosto 2020 alle ore 6 del giorno 15 agosto 2020 e dalle ore dalle ore 19 del giorno 15 agosto 2020 alle ore 6 del giorno 16 agosto 2020 il divieto di balneazione, di bivacco, di pesca con qualsiasi attrezzo, di accensione di fuochi e falò, di effettuare manifestazioni autonome di qualunque tipo se non espressamente autorizzate dalle competenti autorità, su tutti gli arenili liberi del litorale di Gaeta».

Negli scorsi anni, durante le notti di Ferragosto, sugli arenili del litorale gaetano si sono svolte manifestazioni danzanti, bivacchi ed accensioni di fuochi e falò, organizzati autonomamente dai partecipanti senza preavviso alcuno alle autorità locali e privi pertanto di qualsiasi tipo di autorizzazione da parte degli enti competenti, durante le quali si sono verificati casi di malori, per abusi di alcool o sostanze stupefacenti. In caso di necessità i soccorsi potrebbero risultare difficili sia per ciò che riguarda le comunicazioni telefoniche, sia per l’impossibilità di intervento celere dei mezzi causato da traffico caotico e parcheggio selvaggio, sia per il buio più totale che impedisce la pronta visione della criticità sugli arenili stessi.

Pertanto, con questo provvedimento, si impone la chiusura di tutti gli arenili liberi del litorale gaetano in modo che tutti gli inconvenienti riscontrabili siano in gran parte eliminati.