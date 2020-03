Gaeta, artigiani al lavoro per la produzione di mascherine

“Oggi sono particolarmente EMOZIONATO 🥰 Voglio condividere con voi una bellissima notizia a dimostrazione che le nuvole non possono arrestare il sole che è in ognuno di noi! Qualche giorno fa, ho lanciato un invito/appello: costruiamo insieme una rete di persone di buona volontà, piccoli e medi artigiani, volontari, giovani ed adulti, casalinghe e tutti coloro che sono capaci di produrre mascherine di protezione individuale che poi il Comune di Gaeta provvederà a distribuire gratuitamente a tutti coloro che ne hanno bisogno. Ebbene, se Mitrano chiama, il CUORE ❤️ di Gaeta risponde! Un grande cuore che batte forte e che conferma quel senso di Comunità e di appartenenza che emerge in questo momento di difficoltà! Dopo neanche un giorno abbiamo già ricevuto l’adesione di due Empori gaetani “Filitalia” e “Svago” che ringrazio infinitamente attraverso i titolari delle rispettive aziende Antonella Spinello e Luigi Passeggio, per la loro generosità e sensibilità, entro i prossimi giorni ci sarà la distribuzione delle prime 1000 mascherine. Così come voglio ringraziare per la dinamicità e spirito di iniziativa l’associazione “AbbelliAmo” ed il suo presidente Gennaro Romanelli”.

Così il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano su Facebook.



👉 “Ripartiamo con i nostri artigiani” è un’iniziativa rivolta a tutti. Per aderire a “Ripartiamo con i nostri artigiani” e/o per ricevere ℹ️ informazioni potete inviare una mail al seguente indirizzo: 👇sindaco@comune.gaeta.lt.it

👉 E’ il Comune di Gaeta a sostenere tutti i costi di approvvigionamento delle materie prime, di confezionamento e distribuzione delle mascherine.

👉 Il progetto “Ripartiamo con i nostri artigiani” è finalizzato a mettere insieme le imprese locali, gli artigiani e tutte quelle persone in grado di produrre mascherine in TNT (tessuto non tessuto) per far fronte alla crescente richiesta.