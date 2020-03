Gaeta, chiusura di via dell’Agricoltura a partire dal 27/03/2020

Gaeta, ravveduta la necessità di attuare ogni misura cautelativa per ridurre la circolazione veicolare e pedonale per tutelare la salute inibisce l’accesso veicolare e pedonale su Via dell’Agricoltura, intersezione Via SS7 Appia, per tutti i weekend dalle ore 19:00 del venerdì fino alle ore 07:00 del lunedì a far data dal 27.03.2020 fino a diversa disposizione;

