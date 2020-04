Gaeta, controlli anti covid-19. Fermati due ragazzi con stupefacenti

Ancora una brillante attività di controllo del territorio e degli accessi della città di Gaeta da parte della Polizia locale che ha portato alla denuncia di alcune persone per possesso di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Polizia locale di Gaeta, nel corso dei controlli quotidiani, circa 250 al giorno da quando è iniziata l’emergenza Covid-19, hanno fermato in località “le Vignole” un’auto con a bordo due ragazzi.

Il loro atteggiamento insospettiva gli agenti della Polizia locale che richiedevano l’intervento dei Carabinieri prontamente intervenuti sul posto. Al termine degli accertamenti, veniva individuata e sequestrata sostanza stupefacente. Tra i primi a complimentarsi con l’operato degli agenti della Polizia locale di Gaeta e dei Carabinieri di Gaeta, il Sindaco Cosmo Mitrano e l’Assessore alla Polizia locale Felice D’Argenzio che esprimono gratitudine per il grande impegno della Polizia locale e delle Forze dell’ordine soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. Contestualmente viene ribadito che resta alta l’attenzione e che proseguirà il controllo su tutto il territorio comunale anche in previsione dell’imminente festività pasquale.

Tutti gli accessi della città di Gaeta, saranno ulteriormente rafforzati ed intensificati i controlli della Polizia locale per evitare spostamenti non consentiti.