In data 12 e 13 settembre 2020, in Gaeta, nel corso di predisposti servizi finalizzati a contrastare reati in genere, i militari della locale tenenza deferivano in stato di libertà:

una 45enne residente a Napoli per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche poiché sorpresa a condurre un veicolo a motore con tasso alcolemico pari a 2,89g/l;

poiché sorpresa a condurre un veicolo a motore con tasso alcolemico pari a 2,89g/l; un 32enne residente in villaricca (na) poiché, sottoposto a perquisizione personale e veicolare a bordo dell’autovettura a lui in uso, veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipohashish per un peso di grammi 3,5. alla successiva richiesta di sottoporsi agli accertamenti ematologici, volti a determinare l’eventuale presenza nel sangue di sostanze stupefacenti, lo stesso opponeva netto rifiuto, pertanto è stato deferito all’A.G. per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare l’eventuale presenza di sostanze stupefacenti nel sangue;

a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono state segnalate alle competenti autorità prefettizie:

un 34enne residente a gaeta (lt), senza fissa dimora, trovato in possesso di grammi 1,0 di hashish;

un 32enne residente in villaricca, trovato in possesso di grammi 3,5 di hashish;

un 41enne residente ad ausonia (fr) trovato in possesso di grammi 1,10 di hashish;

un 21enne residente a gaeta ,trovato in possesso di grammi 1,0 di hashish e grammi 0,5. di cocaina;

un 20enne residente a Gaeta, trovato in possesso di grammi 0,4 di hashish;

un 22enne residente in Gaeta, trovato in possesso di grammi 0,4 di hashish.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Venivano ulteriormente:

 controllati nr. 61 autoveicoli.

 identificate nr. 73 persone;

 elevate nr. 22 contravvenzioni al c.d.s.;

 elevate nr. 10 contravvenzioni amministrative;

 controllati nr. 5 esercizi pubblici;

 nr. 2 interventi per sinistri stradali;

 ritirate nr. 3 patenti di guida;

 ritirate 02 carte di circolazione;

 sequestrati nr. 2 veicoli;

 punti decurtati: 30

 eseguite 5 perquisizioni veicolari e 10 personali e.

 nr. 12 controlli a persone sottoposte a misure cautelari o sostitutive alla detenzione.