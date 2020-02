Gaeta, convocato il consiglio comunale

Il Consiglio Comunale di Gaeta è convocato – presso l’Aula consiliare dell’edificio comunale sito in Piazza XIX Maggio, in seduta pubblica straordinaria, di 1ª convocazione, per il giorno 12/02/2020 alle ore 15:00, fino all’esaurimento dell’argomento all’ordine del giorno con prosecuzione, all’occorrenza, anche per i giorni successivi a quello iniziale di convocazione con inizio alle ore 08:00 (anche oltre le ore 24:00 di ogni giorno di riunione), salvo diversa determinazione del Consiglio, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Prelevamento dal fondo di riserva. Comunicazione al Consiglio della deliberazione della Giunta Comunale n°292 del 20/12/2019.

Interrogazioni.

Interpellanze.

Mozione prot. n°1954 a firma dei Consiglieri Emiliano Scinicariello e Franco De Angelis relativa ad intensi fenomeni di torbidità dell’acqua.

Mozione prot. n°7238 a firma di n°12 Consiglieri Comunali relativa alla promozione di azioni intese a tutelare i diritti dei cittadini di Gaeta e dell’utenza idrica in generale