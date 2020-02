Gaeta, corso di fotografia base a cura di Paolo Di Tucci

Manca poco all’inizio del 2° Corso di Fotografia Base, che si terrà dal 22 febbraio 2020 alla Pinacoteca Comunale di Gaeta. Dopo il gran successo riscontrato dal primo, svoltosi lo scorso anno) e le tante richieste pervenute, Paolo Di Tucci, con il patrocinio del Comune di Gaeta, è pronto a trasmettere ai nuovi corsisti le principali nozioni sulle tecniche fotografiche.

Quest’anno, oltre alle previste lezioni teoriche, si è deciso di innovare ulteriormente il corso. Diverse le novità inserite nel programma, tra cui:

– 3 uscite fotografiche nei più’ importanti siti storici di Gaeta per un suggestivo connubio tra cultura, storia e fotografia;

– un interessantissimo seminario dal titolo: “Composizione e linguaggio fotografico, la visione consapevole delle immagini” a cura del fotografo professionista Silvio Mencarelli, Direttore e Docente di fotografia alla Libera Accademia di Roma.

Come già accaduto in precedenti esperienze, sarà la pratica “sul campo” il vero punto di forza del corso, in modo da trasformare nell’immeditato i consigli e le nozioni apprese in esperienza fattiva e concreta in scenari storici e paesaggistici di grande rilievo.

Il tutto inserito nel contesto di valorizzazione e conoscenza di meravigliosi siti culturali e paesaggistici del territorio.