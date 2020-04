Gaeta, deferito per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

In data 13 aprile 2020, i carabinieri della locale tenenza deferivano in stato di libertà per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un giovane 28enne il quale, a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di grammi 12 di sostanza stupefacente tipo “hashish”, celata tra gli indumenti intimi.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.