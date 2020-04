L’08 aprile 2020, in Gaeta , i Carabinieri della locale tenenza, nell’ambito di servizio “anti droga”, deferivano all’a.g. in stato di libertà, un 20 enne del posto che, sottoposto a controllo, in seguito a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di grammi 30,28 di sostanza stupefacente tipo “hashish”.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.