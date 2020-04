Gaeta, due arresti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Il 6 aprile 2020, nel corso del pomeriggio, in Gaeta, i carabinieri della locale Tenenza, nell’ambito di predisposti servizi di controllo del territorio, traevano in arresto due giovani entrambi 23enni, i quali sottoposti a perquisizione veicolare e personale venivano trovati in possesso di un panetto di sostanza stupefacente del tipo “hashish” unitamente ad altre dosi gia’ suddivise, per un totale complessivo di grammi 176,00.

Gli arrestati venivano condotti presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, come disposto dall’a.g.