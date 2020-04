Gaeta, giovane denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente

In data 11 aprile 2020, i Carabinieri della locale Tenenza, nell’ambito di predisposti servizi volti al controllo del territorio, deferivano in stato di libertà un 19 enne del luogo per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Il prevenuto a seguito di perquisizione personale, veniva trovato in possesso di grammi 16 circa di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.