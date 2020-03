Il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, a “Fuori Tg”, in onda su RAI 3, nello spazio “Pronto, Sindaco?”, per parlare delle iniziative messe in campo per contrastare l’emergenza Covid-19.

Fuori Tg è lo spazio quotidiano di approfondimento del Tg3 a cura di Mariella Venditti e condotto da Maria Rosaria De Medici, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 12:25.

Tema del dibattito i tamponi per tutta la popolazione o solo per chi manifesta i sintomi del coronavirus.