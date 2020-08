Evento speciale al Cinema Teatro ARISTON di Gaeta con il Red Carpet della Cerimonia di apertura della “77^ Mostra del Cinema di Venezia”. Mercoledì 2 Settembre verrà proiettato in Anteprima Assoluta il film di Daniele Luchetti “LACCI”.

Grande novità per la Mostra del Cinema di Venezia 2020, un’edizione che sarà pesantemente condizionata dalla pandemia da Coronavirus e rivoluzionaria rispetto al passato. La Biennale ha deciso che la cerimonia di apertura del festival, condotta dalla madrina Anna Foglietta il 2 settembre, non sarà visibile solo agli invitati presenti in Sala Grande, ma sarà proiettata in diretta nei cinema d’Italia. Dopo la diretta, alle ore 19, sarà proiettato in contemporanea con Venezia 2020 anche il film d’apertura fuori concorso del Festival, “Lacci” di Daniele Luchetti con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini e Linda Caridi.

Trama: Napoli, primi anni ’80: la storia di Aldo e Vanda tra lealtà e infedeltà, rancore e vergogna, amori e disamori.

Il Cinema Teatro Ariston rispetta tutte le normative Anti Covid, per accogliervi in tranquillità e sicurezza.