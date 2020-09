Il 7 settembre 2020, nel corso del pomeriggio, in Gaeta, i militari della locale tenenza Carabinieri, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, deferivano all’a.g. in stato di libertà, un 20 enne del posto, poichè, controllato in quel centro a bordo di autovettura, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di cm 17 e di un bastone sfollagente, occultati nella portiera del veicolo.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro per gli accertamenti del caso.