Gaeta, “La Cavalla Zoppa” si presenta alla Befana Gaetana

Anche quest’anno puntuale, come ogni 6 gennaio, è andata in scena “La Befana Gaetana”, presso il Teatro Ariston a Gaeta, organizzata dal Patron Nicola Di Vanni, ormai un appuntamento fisso senza il quale non possiamo concludere le feste natalizie.

Tra canti e balli interpretati da talenti del nostro territorio, spicca un piccolo assaggio di una commedia teatrale che andrà in scena a marzo, sul palco dell’Ariston, “La Cavalla Zoppa”, ispirata ad una storia della Gaeta del 1800.

Tale lavoro verrà portato in scena dall’” Allegra Compagnia”, tra i quali interpreti, troviamo: Lidia Battisti (Donna Flora), Erasmo Colozzo (Giuvann Chiappitto), Nicola Di Vanni (Vicienz Spassatiempe), Jimmy (Mariuccio), Rosa Buonomo (Pinuccia, sorella di Maria), Anna Maria Viola (Luisella, sorella di Maria), Rosaria Gelso (Maria, fidanzata di Mariuccio), Andrea Colozzo (Prete), Giuseppe Ciano (Il Compare Rocco), Carmelina Broletto (La Comare Carmelina) e Salvatore Fortunato (Dottore).

Una farsa in dialetto gaetano, che racconta la storia di Donna Flora e suo marito Giovanni, i quali hanno sempre la loro casa aperta ad amici e parenti senza far mancare mai un pezzo di Tiella, tra sotterfugi e comicità ci regaleranno risate a volontà.

Al termine del piccolo sketch Erasmo Colozzo, oltre che interprete, anche regista, emozionato racconta: “Quello che avete appena visto, l’ho ideato in una notte, infatti all’inizio eravamo solo otto personaggi, ma poi la signora Rosa che veniva insieme al marito Nicola a vedere le prove, ha espresso il desiderio di partecipare anch’essa con una parte e così è nata questa scena”.

Appuntamento allora in primavera, al Teatro Ariston, per passare una serata in allegria rispolverando vecchie tradizioni e leggende della cittadina del Golfo.

di Gabriella Gelso