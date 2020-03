Gaeta, la fondazione Cy Twombly sostiene le iniziative del Comune

“Gli amici si vedono nel momento della difficoltà! Un detto che trova conferma anche a Gaeta. Sono in tanti che hanno risposto al nostro appello finalizzato a trovare risorse per sostenere le fasce sociali più deboli e fragili, manifestando una tangibile solidarietà. A questo gruppo di persone composto da tanti cittadini comuni, operatori commerciali, imprenditori, a cui va il mio più sentito ringraziamento, oggi, a nome di tutta la città di Gaeta, andiamo ad aggiungere Nicola Del Roscio, Presidente della Fondazione Cy Twombly che già in passato, ha manifestato il suo amore per la nostra città contribuendo fattivamente al restauro della Porta Domnica e donando a Gaeta diverse essenze arboree”. Così il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano.

“Del Roscio, attento “custode” dell’inestimabi le Patrimonio artistico di Twombly il quale a Gaeta ha vissuto diversi anni della sua vita, attraverso una nota ufficiale ha risposto al nostro grido d’allarme. Mi ha comunicato la sua disponibilità a voler sostenere le iniziative promosse dal Comune di Gaeta anche con beni di prima necessità ed attrezzature al fine di supportare il sistema sanitario di Gaeta e di Formia messo a dura prova dal Covid-19. Grazie, grazie, grazie. Sono questi i segnali che ci danno forza e conforto”.