Gaeta, lavori sulla SP 138. Marco Di Vasta (FdI): “Grazie all’amministrazione provinciale per aver preso a cuore la problematica”

“Finalmente iniziano i lavori di messa in sicurezza della S.P. 138 Via Sant’Agostino nel tratto di strada di competenza dell’amministrazione provinciale. Ringrazio il Presidente della Provincia Carlo Medici per aver preso a cuore la problematica. Per ora si tratta di un intervento parziale in quanto limitato al solo tratto provinciale, mentre al momento resta escluso quello gestito dal Comune di Gaeta.

Io in prima persona come consigliere comunale avevo presentato un’interrogazione sulla necessità di messa in sicurezza della strada già nel settembre 2019. In quell’occasione mi fu risposto che l’attenzione dell’amministrazione era massima. Due mesi prima, nel luglio 2019, l’associazione Monte Cristo era intervenuta con una lettera protocollata diretta all’amministrazione per sollecitare interventi sulla S.P. 138.

Si tratta infatti di un’arteria ad alta percorrenza che purtroppo presenta gravi criticità: mancano la segnaletica orizzontale e verticale, non ci sono né pubblica illuminazione, né guard rail e neppure presidi atti a limitare la velocità. Purtroppo la strada è tristemente nota per essere teatro d’incidenti, anche mortali. La pericolosità è testimoniata da una relazione della Polizia Municipale che ha evidenziato la necessità di installare bande rumorose, attraversamenti pedonali rialzati e limitatori di velocità.

Ora che la Provincia di Latina ha fatto la sua parte non resta che attendere gli interventi anche per il tratto ricadente nella competenza comunale. A tal proposito ringrazio l’assessore Felice D’Argenzio che, alla luce delle mie osservazioni, ha risposto ad un finanziamento dell’Astral per ottenere fondi proprio per la messa in sicurezza del tratto di Via Sant’Agostino di gestione comunale.

Auspichiamo una risposta da parte dell’Astral in tempi brevi. La sicurezza stradale non può attendere, sono a rischio vite umane”. Così il Consigliere Comunale Fratelli d’Italia Gaeta, Marco Di Vasta.