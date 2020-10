Il Consiglio Comunale di Gaeta è convocato – presso l’Aula consiliare dell’edificio comunale sito in Piazza XIX Maggio – in seduta pubblica straordinaria urgente, di 1ª convocazione, per il giorno 02/10/2020 alle ore 15:30, fino all’esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno con prosecuzione, all’occorrenza, anche per i giorni successivi (compresi i festivi) a quello iniziale di convocazione con inizio alle ore 09:00 (anche oltre le ore 24:00 di ogni giorno di riunione), salvo diversa determinazione del Consiglio Comunale, per la trattazione del seguente

ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco.

2. Cessazione dalla carica di Consigliere Comunale per nomina ad Assessore della Sig.ra Gianna Conte. Surrogazione.

3. Cessazione dalla carica di Consigliere Comunale per nomina ad Assessore del Sig. Raffaele Matarazzo. Surrogazione.

4. Ordine del giorno su «Progetto “Favole di Luce 2020” – Emergenza COVID 19.»

5. Costituzione Gruppi Consiliari e Conferenza Capigruppo. Presa d’atto nuova composizione a seguito della surrogazione dei Consiglieri Gianna Conte e Raffaele Matarazzo, nominati Assessori.

Si ricorda che a causa dell’emergenza sanitaria e per il rispetto delle misure anti-Covid19, la seduta può essere seguita esclusivamente tramite lo streaming al seguente indirizzo: