Gaeta, “Media con Noi” entra a far parte della Rete Sociale Istituzionale #LONTANIMAUNITI

L’Associazione “Media con Noi” di Gaeta entra a far parte dell’importante Rete Sociale Istituzionale #LONTANIMAUNITI, istituita sul territorio provinciale di Latina dallo Sportello Garante Infanzia Adolescenza.

La Rete vede la partecipazione attiva di diverse associazioni che già collaboravano con il servizio del Garante su tutto il Territorio della Provincia di Latina.

Con l’aggravarsi dell’Emergenza Sanitaria in atto sono state potenziate molteplici attività di Supporto e Sostegno alle famiglie e ai minori d’età.

Pertanto anche i territori del Sud Pontino hanno aderito potenziando così la Rete Sociale e permettendo ai cittadini di poter avere riferimenti sicuri.

L’Associazione “MEDIA CON NOI”, che opera dal 2016, si propone e persegue l’obiettivo della Rete tra professionisti legati alle problematiche familiari.

La Presidente Dottoressa Maria Rosaria Sasso è una Mediatrice Familiare e Scolastica con grandissima esperienza.

Ha affiancato, in diverse occasioni, in questi ultimi anni, la Dottoressa Monica Sansoni in Convegni e Seminari di formazione rivolti ai ragazzi e docenti.

Nonché ad incontri dedicati alle famiglie riguardanti le diverse tematiche che afferiscono l’ampia sfera dei minorenni.

Le numerose attività che l’Associazione svolge sono state potenziate, dato l’incremento delle richieste che pervengono agli Sportelli di Ascolto attivi, a causa del CoronaVirus.

Trattasi di una Associazione Multidisciplinare e la Dott.ssa Sasso è anche Coordinatrice Genitoriale, Conduttrice di Gruppi di Parola per i figli di famiglie in trasformazione.

Supervisore Professionale A.I.Me.F (Associazione Italiana Mediatori Familiari) nonché Formatrice in molti Master di Mediazione Familiare.

Il team completo è composto da Professionisti altamente qualificati: Avvocati, Psicologi, Pedagogisti, Assistenti Sociali ed Educatrici all’Infanzia.

Grazie alla collaborazione con la dott.ssa Sansoni è possibile rafforzare tutte le prese in carico dei casi anche con le Autorità Giudiziarie ed offrire Mediazione Linguistica per nuclei familiari stranieri.

Presso il Comune di Gaeta la Presidente di “Media con Noi” è Responsabile dello Sportello Mediazione Familiare.

Lo Sportello è stato aperto presso il Settore Servizi Sociali.

E’ uno spazio rivolto a quei genitori che stanno vivendo un’esperienza di separazione, o divorzio, e che hanno l’esigenza di confrontarsi con Esperti, al fine di avere supporto nella relazione con i figli e per riorganizzare la vita di tutti i giorni.

L’alto valore sociale della Rete #LONTANIMAUNITI vede il coinvolgimento e l’impegno di tutte figure qualificate di riferimento Territoriale della Provincia di Latina.