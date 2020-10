“No ai mercatini, no alla fontana di San Francesco, sì alla mascherina. Dobbiamo solo lasciare accesa la luce della speranza: questo saranno le luci di Gaeta”.

Mitrano fa il punto sulla situazione Covid-19 analizzando i dati nazionali e locali. E nel corso del suo intervento ha ribadito che quest’anno non saranno le luminarie ma le “luci di Gaeta” per il Natale. Non si faranno lo spettacolo della fontana di San Francesco ed i mercati per evitare assembramenti. Così come il percorso di luci si svilupperà su tutto il lungomare Caboto sempre per limitare al minimo il rischio di assembramenti. “Al primo posto la tutela della salute dei miei cittadini”.

Questo quanto dichiarato in conferenza stampa dal primo cittadino di Gaeta Cosmo Mitrano