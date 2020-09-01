IL 29 E 30 AGOSTO 2020, NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DI GAETA (LT), NEL CORSO DI PREDISPOSTI SERVIZI DI
CONTROLLO DEL TERRITORIO FINALIZZATI A CONTRASTARE I REATI IN GENERE, I MILITARI DELLA LOCALE TENENZA
DEFERIVANO IN STATO DI LIBERTÀ:
– UN 32 ENNE DI NAPOLI, CONTROLLATO E SOTTOPOSTO A PERQUISIZIONE PERSONALE, TROVATO IN
POSSESSO DI GR. 11 DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO HASHISH SUDDIVISA IN DOSI NONCHÉ MATERIALE
ATTO AL LORO CONFEZIONAMENTO, SOTTOPOSTO A SEQUESTRO.
VENIVANO, INOLTRE, SEGNALATI ALLA PREFETTURA COMPETENTE, PER USO PERSONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI,
DUE GIOVANI DI NAPOLI IN POSSESSO DI MODICHE QUANTITÀ DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO HASHISH E
MARIJUANA POSTE SOTTO SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.
VENIVANO INOLTRE:
-CONTROLLATI NR. 72 AUTOVEICOLI;
-IDENTIFICATE NR. 88 PERSONE, DI CUI 22 GRAVATE DA PRECEDENTI DI POLIZIA;
-ELEVATE NR. 27 CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.;
-CONTROLLATI NR. 7 ESERCIZI PUBBLICI;
-ELEVATE NR.14 CONTRAVVENZIONI AMMINISTRATIVE;
-RITIRATE NR. 2 PATENTI DI GUIDA E NR. 1 CARTE DI CIRCOLAZIONE;
-RIMOSSI N. 3 VEICOLI;
-EFFETTUATO N. 1 FERMO AMMINISTRATIVO;
-DECURTATI N. 57 PUNTI DALLE PATENTI;
-ESEGUITE NR. 12 PERQUISIZIONI PERSONALI, NR. 1 DOMICILIARE E NR. 8 VEICOLARI;
-CONTROLLATE NR. 15 PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE CAUTELARI E DI SICUREZZA.
IL 29 E 30 AGOSTO 2020, NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DI GAETA (LT), NEL CORSO DI PREDISPOSTI SERVIZI DI