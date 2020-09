IL 29 E 30 AGOSTO 2020, NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DI GAETA (LT), NEL CORSO DI PREDISPOSTI SERVIZI DI

CONTROLLO DEL TERRITORIO FINALIZZATI A CONTRASTARE I REATI IN GENERE, I MILITARI DELLA LOCALE TENENZA

DEFERIVANO IN STATO DI LIBERTÀ:

– UN 32 ENNE DI NAPOLI, CONTROLLATO E SOTTOPOSTO A PERQUISIZIONE PERSONALE, TROVATO IN

POSSESSO DI GR. 11 DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO HASHISH SUDDIVISA IN DOSI NONCHÉ MATERIALE

ATTO AL LORO CONFEZIONAMENTO, SOTTOPOSTO A SEQUESTRO.

VENIVANO, INOLTRE, SEGNALATI ALLA PREFETTURA COMPETENTE, PER USO PERSONALE DI SOSTANZE STUPEFACENTI,

DUE GIOVANI DI NAPOLI IN POSSESSO DI MODICHE QUANTITÀ DI SOSTANZA STUPEFACENTE DEL TIPO HASHISH E

MARIJUANA POSTE SOTTO SEQUESTRO AMMINISTRATIVO.

VENIVANO INOLTRE:

-CONTROLLATI NR. 72 AUTOVEICOLI;

-IDENTIFICATE NR. 88 PERSONE, DI CUI 22 GRAVATE DA PRECEDENTI DI POLIZIA;

-ELEVATE NR. 27 CONTRAVVENZIONI AL C.D.S.;

-CONTROLLATI NR. 7 ESERCIZI PUBBLICI;

-ELEVATE NR.14 CONTRAVVENZIONI AMMINISTRATIVE;

-RITIRATE NR. 2 PATENTI DI GUIDA E NR. 1 CARTE DI CIRCOLAZIONE;

-RIMOSSI N. 3 VEICOLI;

-EFFETTUATO N. 1 FERMO AMMINISTRATIVO;

-DECURTATI N. 57 PUNTI DALLE PATENTI;

-ESEGUITE NR. 12 PERQUISIZIONI PERSONALI, NR. 1 DOMICILIARE E NR. 8 VEICOLARI;

-CONTROLLATE NR. 15 PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE CAUTELARI E DI SICUREZZA.