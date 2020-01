Gaeta, open day alla Principe Amedeo

È iniziato il periodo degli OPEN DAY e l’I.C. Principe Amedeo si apre alla cittadinanza, organizzando un ricco calendario, in cui verranno presentati i progetti curriculari ed extracurriculari e inoltre verranno prospettati: il tempo scuola, le metodologie di intervento, le attività laboratoriali e le innovazioni psico-pedagogiche.

Punto di forza dell’ I.C. Principe Amedeo è l’attenzione mirata e costante per la continuità educativa e l’orientamento, finalizzati ad accompagnare gli alunni, passo passo, nella loro crescita evolutiva e offrire loro dei validi strumenti, che consentano di acquisire la consapevolezza delle scelte future.

La Principe Amedeo si distingue, infatti, tra l’altro, nell’essere l’unica scuola sul territorio che attenziona l’attività di orientamento, mantenendo viva e costruttiva la comunicazione in itinere con tutti gli istituti secondari di secondo grado.

Da sottolineare che l’ I.C. Principe Amedeo si caratterizza sul territorio per la continua attività di gemellaggi con scuole interregionali su contenuti disciplinari; convegni, seminari, tavole rotonde su tematiche attuali, sociali, culturali, psicopedagogiche, per contribuire alla completa formazione degli alunni, nonché essere di valido supporto per le famiglie nel delicato compito dell’educare.

Inoltre, si evidenzia il ventaglio qualitativo dei laboratori: musicale, artistico, delle attività marinare, teatrale, ambientale, delle lingue straniere, scientifici, informatici, alimentare – a cui sarà abbinato per il prossimo anno – lo sportello del nutrizionista.

E tanto altro ancora da scoprire….

“Volare in alto” con dignità e determinazione è il motto della Principe Amedeo, perché solo così si raggiungono i propri obiettivi – come più volte sottolinea la Preside Maria Angela Rispoli.

Non a caso, infatti, l’intero percorso formativo dell’ Istituto Principe Amedeo si basa su valori quali la determinazione, il rispetto , la dignità, la condivisione e la collaborazione, che sono alla base dell’operato di tutta la comunità scolastica, sempre attenta alle esigenze degli alunni e delle famiglie.

La Preside aspetta tutte le famiglie del territorio gaetano e non solo, per presentare minuziosamente tutto ciò che si realizza all’interno della scuola Principe Amedeo.

Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020, si effettueranno le iscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021, solo on-line sul sito del MIUR, per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, ad eccezione della scuola dell’infanzia che continuerà con il modulo cartaceo.

Gli uffici di segreteria sono a disposizione delle famiglie per il supporto alle operazioni negli orari prestabiliti.