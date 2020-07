Da sabato 4 luglio tornano d accendersi le luci del Cinema Ariston di Gaeta e dell’Arena Nautilus. Dopo aver affrontato Il drammatico periodo di emergenza che ha colpito tutte le attività e in particolare modo le sale di spettacolo il Cinema Teatro Ariston riapre al suo pubblico che non ha macato di sostenerlo in questi mesi difficili. Come tutti i luoghi “preziosi” di cultura e intrattenimento, la sala gaetana vive di aggregazione e di socialità, di vicinanza fisica ed ideale nella condivisione propria degli eventi di spettacolo, valori azzerati dall’emergenza sanitaria.

Con uno sguardo alla sua storia, forte dell’affetto dimostrato ogni giorno dagli spettatori, adesso il Cinema Teatro Ariston è pronto a RIPARTIRE con la programmazione al chiuso e con quella all’aperto, nel rispetto di tutte le normative Anti Covid, per accogliere il pubblico in tranquillità e sicurezza. E’ un importante segnale di speranza e di ottimismo per tutta la comunità gaetana e per i turisti, che potranno vivere nuovamente la magia del grande schermo.

L’Arena Nautilus è stata allestita come sempre nel Campetto Sportivo dell’Istituto Caboto di Gaeta, grazie alla collaborazione del Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Rosa Valente e di tutta la comunità del Nautico Caboto, assicurando la continuità di un cammino condiviso per la promozione della cultura, iniziato nel 2005. La programmazione è pensata per tutte le fasce di età, con particolare attenzione ai bambini e agli appassionati di film d’autore.