Continua incessantemente l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte del personale del Nucleo di Polizia Ambientale del Comune di Gaeta per garantire il corretto conferimento dei rifiuti.

Questa mattina gli agenti hanno individuato e sanzionato diverse attività commerciali del territorio che avevano abbandonato in strada (sul suolo pubblico) rifiuti indifferenziati (che potevano essere differenziati), in giorni non consentiti dal calendario. I titolari dovranno pagare le sanzioni previste dalle ordinanze comunali in vigore.

Sul posto è prontamente intervenuta la ditta “Del Prete” che ha provveduto alla rimozione della spazzatura e bonifica delle aree oggetto degli abbandoni indiscriminati.

E’ stato inoltre programmato il lavaggio dei marciapiedi sporcati dal percolato dei rifiuti. Un monitoraggio del territorio che proseguirà in modo capillare e ancor più incisivo nei prossimi giorni.

Un ulteriore incremento dei controlli che ha lo scopo di evitare comportamenti irresponsabili che compromettono il decoro urbano e danneggiano l’ambiente.