Gaeta, servizi straordinari di controllo del territorio

In data 18-19 gennaio 2020, nell’ambito del territorio di Gaeta, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare i reati in genere, i militari della locale tenenza deferivano in stato di libertà per Guida in stato di ebrezza, un 31enne ed un 21 enne di Gaeta, nonché un 21enne di Formia, poiché sorpresi alla guida delle rispettive autovetture, con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, ed inoltre un 23enne di Gaeta per guida senza patente in quanto revocata con recidiva per la stessa violazione reiterata nel tempo.

Venivano, oltremodo segnalati alla Prefettura competente, per uso personale di sostanze stupefacenti le seguenti persone, poiché sottoposte a perquisizione personale, trovate in possesso dello stupefacente sotto indicato:

– un 21enne residente a Roma, trovato in possesso di gr. 3,18 di sostanza stupefacente del tipo Hashish.

– un 19enne residente in Gaeta (lt), trovato in possesso di gr. “0,95” di sostanza stupefacente del tipo Hashish;

– un 28enne residente in Gaeta (lt), trovato in possesso di gr. 0,20 di sostanza stupefacente del tipo Cocaina;

– un 37enne residente in Gaeta (lt), trovato in possesso di gr. 0,50 di sostanza stupefacente del tipo Cocaina;

– un 32enne residente in Gaeta (lt), trovato in possesso di gr. 0,87 di sostanza stupefacente del tipo Cocaina;

– una 46enne residente in Gaeta (lt) trovata in possesso di gr. 0,10 di sostanza stupefacente del tipo Cocaina;

– un 32enne residente in Marano di Napoli (na) trovato in possesso di gr. 0,60 di sostanza stupefacente del tipo Hashish.

La sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Venivano complessivamente:

controllati nr. 40 autoveicoli;

identificate nr. 49 persone, di cui 10 gravate da precedenti di polizia;

elevate nr. 14 contravvenzioni al c.d.s.;

Ritirate nr. 3 patenti di guida;

eseguite nr. 7 perquisizioni personali e nr. 10 veicolari;

controllate nr. 12 persone sottoposte a misure cautelari e di sicurezza.