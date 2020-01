Gaeta, si facevano accreditare somme di denaro per finte locazioni: due denunce

In data 14 gennaio 2020, in Gaeta, a conclusione di specifica attività di indagine, i militari della locale Tenenza deferivano in stato di libertà un 48enne senza fissa dimora ed un 55enne del Bangladesh, responsabili del reato di truffa in concorso.

In particolare i predetti venivano riconosciuti da diverse vittime, come le stesse persone che, mediante fraudolente inserzioni su alcuni portali internet dedicati alle locazioni, li inducevano ad accreditare, su conto corrente intestato al 48enne, rispettive somme di euro 500,00 , quale compenso fraudolento per l’affitto di una casa vacanze sita in Gaeta, di fatto mai posta in locazione dal legittimo proprietario.