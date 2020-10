In data 21.10.2020, i carabinieri della locale tenenza, a seguito di predisposti servizi volti a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno denunciato all’a.g. in s.l. per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 20enne del luogo, per essere stato colto nell’atto di cedere ad un altro giovane grammi 0,3 di sostanza stupefacente del tipo “hashish” (segnalato quest’ultimo per illecito amministrativo) e per essere stato trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale, di grammi 8,10 di sostanza stupefacente del tipo “hashish”.