Gaeta, sorpreso con arnesi da scasso e refurtiva: Denunciato

Nella tarda serata del 16 dicembre 2019, in Gaeta, i militari della locale tenenza, nell’ambito di predisposti servizi finalizzati a contrastare i reati contro il patrimonio, deferivano in stato di libertà un 33enne nato in Romania, domiciliato in Roma, per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e ricettazione.

Lo stesso veniva controllato, unitamente ad altri due connazionali, a bordo di una vettura di proprietà del 33enne.

La successiva perquisizione personale e veicolare permetteva di rinvenire, all’interno del veicolo, “chiavi, grimaldelli, arnesi da scasso” ed ulteriore materiale verosimilmente utilizzato per la commissione di furti, nonchè diversi “orologi e monili in oro” di dubbia provenienza.

Il suddetto materiale veniva sottoposto a sequestro