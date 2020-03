Gaeta, sospese le attività didattiche per sanificazione scuole

A Gaeta sospese le attività didattiche da mercoledì 4 marzo a sabato 7 marzo per interventi di disinfezione degli ambienti scolastici quali asili nido e scuole d’infanzia primarie/secondarie di primo grado.

Per il giorno 4 marzo si invita il personale scolastico competente a provvedere allo spostamento di mobili dalle mura al fine di consentire il corretto espletamento del servizio;

il giorno 5 marzo verrà effettuato l’intervento mediante la nebulizzazione di un prodotto disinfettante a base di sali quaternari d’ammonio;

i giorni 6 e 7 marzo: tempo d’azione del prodotto utilizzato.

Le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 9 marzo previa areazione dei locali trattati e lavaggio con acqua di superficie e suppellettili.

In riferimento alla Determina Dirigenziale n.187 del 03/03/2020 si rende noto che le scuole impegnate nella disinfezione sono le seguenti:

• Scuola Primaria “Don Bosco”

• Scuola d’infanzia “Giovanni Paolo II”

• Scuola Primaria “G. Mazzini”

• Scuola secondaria di primo grado “G. Carducci”

• Asilo nido – Via Amalfi

• Scuola d’infanzia e primaria “Virgilio”

• Scuola d’infanzia e primaria “Sebastiano Conca”

• Scuola secondaria di primo grado “Principe Amedeo”





In un primo momento la direzione della ASL aveva ritenuto non necessaria la sanificazione delle scuole, tant’è che il Sindaco Mitrano, ieri sera in conferenza stampa, aveva ribadito che le ordinanze sindacali decadono dinanzi a quelle statali.