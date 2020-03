Gaeta, Spesa Solidale: prosegue l’iniziativa a sostegno delle fasce sociali più fragili

Spesa solidale, come funziona?

L’utente contatterà il supermercato tramite messaggio WhathsApp, email oppure telefonata dando la lista della spesa in una fascia oraria dalla 8:30 alle 9:30.

Il ritiro della spesa avverrà di mattina oppure di pomeriggio.

Il supermercato chiamerà la Protezione Civile la quale tra le ore 11 e le ore 12 provvederà al ritiro spesa e alla consegna entro le ore 13.

Nel pomeriggio il ritiro avverrà tra le ore 16 e le ore 17 e la consegna all’utente entro le ore 18.

La spesa sarà consegnata chiusa e con lo scontrino incollato sopra il pacco, il pagamento dovrà avvenire in contanti e senza resto. Il servizio è valido tutta la settimana escluso il sabato e la domenica. I numeri della Protezione Civile ai quali rivolgersi in caso di difficoltà nell’inviare messaggi o email ai supermercati sono i seguenti:

07711460509 oppure 3338612280