I tuoi desideri… nella storia ! Aperture straordinarie fino alla mezzanotte al castello Angioino di Gaeta per ammirare dalla torre medievale che dà sull’infinito del mare le stelle cadenti nella notte più magica dell’anno. Non solo polvere di stelle, ma anche storia. Il programma della giornata di domenica sarà il seguente:

Dalle ore 15 alle ore 20 visite guidate (costo di 10 euro per adulti, i bambini fino a 14 anni non pagano; gruppi di 5 persone e più solo 5 euro), si visiteranno le prigioni borboniche, le celle dell’ex carcere militare ed i locali di detenzione dei due nazisti; Herbert Kappler e Walter Reder.

Alle 21:00 iniziano le visite notturne; dureranno 40 minuti, una metà nella storia (con visita alle prigioni del 1800 con illuminazione del tempo, fiaccole, lampade ad olio) e l’altra sul terrazzo ad ammirare le stelle. Il costo per le visite notturne è di 6 euro (individuali e gruppi). Uniche avvertenze: si può portare un telo per sedersi comodamente sul terrazzo perimetrale e la prenotazione è obbligatoria al 3518381584.

ORARIO VISITE POMERIGGIO

15:00- 15:40 19:00-19:40

16:00- 16:40 20:00-20:40

17:00-17:40

18:00-18:40

ORARIO VISITE NOTTE DI SAN LORENZO

21:00-21:40

21:40-22:20

22:20-23:00

23:00-23:40

23:40-00:20

https://www.facebook.com/events/849392245468044/