Gaeta, trova una borsa con carte di credito e 400 euro e la restituisce

Il 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale, D.M. di anni 26, poco dopo le quattro del mattino, si recava presso il Commissariato di Gaeta, con una borsa da donna rinvenuta poco prima.

Gli uomini della Polizia non esitavano ad accogliere il giovane gaetano e ad ispezionare con lui quanto rinvenuto.

All’interno della borsa c’erano due mazzi di chiavi ed effetti personali da donna, oltre ad un portafogli contenente carta di credito, patente di guida e contanti per 400 euro.

In mattinata, gli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio riuscivano a rintracciare la legittima proprietaria, M.M. ponzese di 20 anni, ancor prima che si rendesse conto di aver inavvertitamente lasciato la sua borsa su un muretto del lungomare di Gaeta, in occasione di una serata trascorsa con amici in città.

La giovane, incredula di aver riottenuto oggetti, denaro e documenti, confermava che nella sua borsa non mancava null’altro, chiedendo di mettersi in contatto con chi l’avesse ritrovata per ringraziare.

L’evento a lieto fine, testimonia da un lato, il non comune senso civico dimostrato dal ventiseienne gaetano, dall’altro la fiducia che la cittadinanza ripone nella Polizia di Stato, i cui appartenenti sono stati ben lieti di consegnare quanto rinvenuto insieme agli auguri di buone feste.