Il 15 gennaio 2020, in Gaeta, a conclusione di specifica attività di indagine, i militari della locale tenenza deferivano all’a.g. in stato di libertà, un 36 enne di Napoli , riconosciuto dalla vittima, una donna 54 enne, quale autore di una truffa in suo danno essendo fraudolentemente riuscito a farsi accreditare attraverso sistema di ricarica elettronica, la somma di euro 250,00.