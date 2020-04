GaetaInTavola: il portale smart per prenotazione, consegna a domicilio e ritiro in cassa

Si chiama “Gaeta in tavola” www.gaetaintavo la.it ed è il nuovo portale online dedicato alla consegna a domicilio e alle prenotazioni con ritiro in cassa. Un’App progettata da Innovation Projects che, dopo Gaeta in App, propone uno strumento di comunicazione versatile ed innovativo che si evolve anticipando le esigenze degli utenti. Un canale di prenotazione online completamente gratuito per i cittadini, supportando così tutte quelle attività che operano nel settore alimentare: alimentari, ristoranti, pizzerie, tiellerie, pub, pasticcerie e gelaterie.

Il nuovo brand, nasce per dare una forte identità a questo nuovo servizio, completamente gratuito e attivo su tutto il territorio di Gaeta.

Obiettivi del portale “Gaeta in tavola”: incentivare i cittadini a richiedere la consegna a domicilio; ridurre i tempi di attesa e delle file con la prenotazione e il ritiro in cassa; sostenere le attività che offrono questi servizi; digitalizzare i menu/prodotti messi a disposizione dalle attività; semplificare la fase di ordinazione grazie alla compilazione di un modulo dedicato; sviluppare un piano di comunicazione e marketing post emergenza.

“Nella fase successiva – spiega il project manager Gianpiero Di Cecca – tutti i contenuti verranno resi disponibili in più lingue. Gaeta in tavola può divenire uno strumento utile in previsione dell’imminente stagione balneare. Il servizio potrebbe essere esteso agli utenti delle spiagge che potranno ordinare comodamente sotto l’ombrellone. Gaeta in tavola vuole inoltre incentivare gli ordini con consegna a domicilio”.