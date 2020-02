Giochi da casino: un nuovo fenomeno online che ha cambiato le abitudini degli appassionati

I giochi da casino vantano moltissimi appassionati in tutto il mondo e l’Italia non fa eccezione, ma con l’avvento dell’online molti equilibri sono cambiati ed anche i giochi da casino hanno subito un evoluzione ed un cambiamento nelle abitudini dei giocatori, ma vediamo meglio insieme di cosa si tratta.

Come sono nati giochi da casino e come si sono diffusi?

I giochi da casino hanno origini molto antiche a differenza di quanto si possa pensare. Oggi i giochi da casinò più apprezzati sono le slot machines che sono un prodotto relativamente recente nel mondo dei giochi da casino, anche se i primi modelli risalgono a fine 800. I giochi da casino più famosi sono però altri e tra i più famosi troviamo sicuramente la roulette, i dadi, il blackjack o il poker. Il gioco da casino più famoso e antico rimane sicuramente la roulette che è un icona per quanto riguarda i veri casino e balza subito alla mente di qualsiasi persona pensi al gioco d’azzardo. I giochi da casino come suggerisce la parola stessa hanno iniziato a diffondersi proprio nelle vere case da gioco che verranno successivamente chiamate con l’appellativo di casino. Il primo casino e quindi il più antico al mondo fu aperto proprio in Italia e più precisamente a Venezia intorno al 1638, da lì in poi ne nacquero altri sparsi per l’Europa iniziando dal casino di Spa in Belgio intorno al 1763, passando da Londra e Baden-Baden tra il 1828 ed il 1830 per arrivare fino al famosissimo casino di Montecarlo nel 1868. Per secoli gli amanti dei giochi da casino sono stati abituati a recarsi nei casino per potersi cimentare nei loro giochi preferiti, ma con l’arrivo della rete e grazie ad uno sviluppo tecnologico senza precedenti oggi tutto questo è stato rivoluzionato con l’arrivo dei casino online che hanno aperto un mondo tutto nuovo per il gioco d’azzardo. Scopriamo insieme cos’è cambiato veramente con l’inizio del nuovo millennio ed io casino online.

Perché i giochi da casino hanno tutto questo successo online?

I giochi da casino, soprattutto con l’arrivo delle slot machines nei bar, negli ultimi decenni sono stati tra i più apprezzati in assoluto. Visto il grande giro di affari che si celava dietro ai giochi da casino è stata necessaria anche un a regolamentazione da parte dello Stato per garantirne la correttezza e la sicurezza di gioco. Dal 2011 in poi quando i giochi da casino sono stati regolamentati anche per ilo canale online molte cose sono cambiate nelle abitudini dei giocatori facendo spostare la loro attenzione verso i casino online. Oggi sono diversi i portali che offrono l’opportunità di cimentarsi online nei migliori giochi da casino e sono in continua crescita grazie alla continua domanda che il mercato richiede. I motivi principali per cui ora si prediligono i giochi da casino online sono la comodità e la semplicità con la quale vi si può accedere. Un tempo per poter provare la sorte ad uno dei giochi da casino preferito bisogna recarsi presso un vero casino che non so no molti in Italia, per l’esattezza sei, e dislocato solo nel Nord Italia e quindi andarci significava affrontare lunghi viaggi. Oggi invece grazie ai casino online tutto questo è superato e basta essere in possesso di un semplice smartphone, che ormai hanno tutti, ed essere connessi alla rete. In questo modo si sono portati i giochi da casino nelle case di tutti gli appassionati ed è facile intuire che così facendo il loro successo fu immediato. Se a questo uniamo la semplicità con cui le applicazioni studiate appositamente permettono di giocare ecco che capiamo come le vecchie sale da gioco siano state superate ed entrate in crisi in molti casi sfiorando anche il fallimento anche perché viene prediletto il canale di raccolta telematico rispetto ai punti fisici in quanto maggiormente monitorabile per episodi di riciclaggio o frode.

Il successo dei giochi da casino online è destinato a proseguire ed aumentare sempre più a discapito delle vere sale da gioco che prima o poi verranno sicuramente sorpassate definitivamente e saranno destinate e scomparire.