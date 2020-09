La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio ispirate nel 2020 al tema “Imparare per la vita”, prendendo spunto da quello europeo “Heritage and Education – Learning for Life”. Tramite l’esperienza culturale e l’educazione al atrimonio, è possibile il passaggio di informazioni alle nuove generazioni, sempre più legate alla tecnologia, che riescono a coniugare le conoscenze acquisite con il sapere tradizionale. In questa prospettiva i luoghi della cultura giocano un ruolo di primo piano, essendo il veicolo di conoscenza del passato, di riflessione sull’attualità e di ispirazione per il futuro.

Nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 settembre saranno aperti i seguenti siti archeologici della Soprintendenza:

PROVINCIA DI FROSINONE

Supino, Terme romane

Località Cona del Popolo, Supino

Sabato 26 dalle ore 10.30 alle ore 13.30 e domenica 27 dalle ore 15 alle ore 18.00

Visite guidate all’area archeologica.

PROVINCIA DI LATINA

FORMIA, Tomba di Cicerone

Via Appia km 139, Formia

Sabato 26 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e domenica 27 dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Le visite guidate, in collaborazione con RTA Sinus Formianus, saranno corredate da attività di laboratorio per bambini.

È obbligatoria la prenotazione: sinusformianus@gmail.com; tel. 800.14.14.07

GAETA, Mausoleo di Lucio Sempronio Atratino (evento serale)

Area esterna Istituto Paritario Santa Matia Maddalena Posten, Suore delle Scuole Cristiane della Misericordia, ingresso da Via Flacca con possibilità di parcheggio, Gaeta

Sabato 26 settembre ore 19.30

“DAL MAUSOLEO ALLA CATTEDRALE”

Incontro con proiezioni e visita guidata dedicato alle forme architettoniche e agli apparati ornamentali della villa e del sepolcro di Lucio Sempronio Atratino nello spazio della città di Gaeta.

È consigliata la prenotazione, max. 50 posti: sabap-laz.comunicazione@beniculturali.it

PROVINCIA DI RIETI

CITTADUCALE, Terme di Vespasiano

SS4 “Salaria” km 87.900, località Caporio- Cesoni, area di parcheggio direzione Roma-Rieti, Cittaducale

Sabato 26 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 con ingressi ogni ora.

Visite guidate all’area archeologica in collaborazione con il Comune di Cittaducale.

È obbligatoria la prenotazione: sabap-laz.comunicazione@beniculturali.it

COTTANELLO, Villa degli Aurelii Cottae

Via di Collesecco 1, località Collesecco, Cottanello

Sabato 26 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e domenica 27 dalle ore 15 alle ore 18.00 con ingressi ogni ora.

Visite guidate alla villa con le splendide decorazioni musive in collaborazione con il Comune di Cottanello.

È obbligatoria la prenotazione: sabap-laz.comunicazione@beniculturali.it

Tutte le iniziative sono gratuite. In tutti i luoghi le visite guidate saranno coordinate dai funzionari tecnici della Soprintendenza. Trattandosi di siti archeologici, è consigliato un abbigliamento comodo.

Le aperture saranno realizzate in piena sicurezza e nel rispetto della normativa vigente AntiCovid.