Sin dal 1800 l’Europa è conosciuta come la patria di alcuni degli sport più famosi al mondo, nonché come continente dove sono nati alcuni tra gli sportivi più forti di sempre. Basti pensare al calcio, nato in Inghilterra ma in grado di sfornare talenti incredibili dalla Francia, Italia, Germania, Spagna e così via; ma anche al tennis, al rugby, alla pallavolo e a molti altri sport famosi.

Naturalmente, ogni continente e ogni Paese ha i propri sport più seguiti. Nel caso dell’Oceania, ad esempio, uno sport molto seguito è il rugby; nelle Americhe la pallacanestro è uno sport delle masse, tanto in America del Nord quanto in America latina, ma anche altri sport vivono una buona popolarità. Vediamo, dunque, quali sono gli sport più seguiti in Europa.

Calcio

Con tutta probabilità il calcio è lo sport più seguito al mondo, o almeno lo sport che più è riuscito ad insediarsi nella cultura sportiva a livello globale. Una cosa è certa: in Europa il calcio spadroneggia, praticamente in qualsiasi Paese, nonostante in alcuni sia comunque qualche scalino sotto ad altre competizioni.

In ogni caso il calcio è giocato nella quasi totalità dei Paesi europei: le persone lo praticano fin da giovani, sia a livello professionale/competitivo sia amatoriale, e soprattutto le federazioni calcistiche sono molto attive e possiedono la potenza economica (ma anche comunicativa) adatta a poter raggiungere un numero enorme di appassionati.

Senza contare che dall’Europa sono nati alcuni tra i giocatori più forti della storia e degli ultimi tempi. Pensiamo soprattutto al portoghese Cristiano Ronaldo, agli italiani Roberto Baggio e Paolo Maldini, ai francesi Zinedine Zidane e Kylian Mbappé, l’inglese David Beckham, il tedesco Gerd Müller e così via: talenti di ogni generazione, che hanno segnato la storia dello sport – secondo molti – più bello di sempre.

Motociclismo e Automobilismo

Altri due tra gli sport più seguiti in Europa sono rappresentati dai motori, e in particolare il motociclismo e l’automobilismo, rappresentati dai campionati MotoGP e Formula 1 (con le rispettive classi inferiori e classe regina).

Si tratta di competizioni estremamente seguite, dove i dettagli contano. Come nel caso del calcio, il motivo va ricondotto anche in questo caso alle origini dei due sport: basti pensare all’Italia, che vede nella regione dell’Emilia-Romagna la patria delle più importanti case automobilistiche e motoristiche al mondo. Ferrari e Ducati sono infatti marchi conosciuti in tutto il mondo, ma nel resto d’Europa c’è una concorrenza spietata: marchi come Mercedes, Renault, McLaren oppure sponsor tecnici come la spagnola Repsol per Honda, non stanno di certo ad osservare.

Tennis e Pallavolo

Il tennis e la pallavolo sono gli ultimi due sport a rientrare in questa classifica. Anche in questo caso, il motivo va trovato nella storia europea dei due sport: l’Europa è sempre riuscita a donare al grande pubblico talenti incredibili, che hanno attirato l’attenzione di milioni di nuovi appassionati.

Specialmente la pallavolo è uno sport radicato nella società europea, dal momento che viene praticato anche nelle scuole o comunque a livello di squadre regionali e interregionali. Il tennis al contrario è spesso visto come una passione personale, data anche la natura di gioco non di squadra. Tuttavia, le competizioni ufficiali di tennis sono sempre molto seguite sul grande schermo e riescono a dare grandi soddisfazioni ai telespettatori.