Venerdì 24 luglio 2020, presso il Castello Ducale di Marigliano (Napoli) si è svolta la cerimonia di premiazione dei vincitori del XV Premio Letterario Internazionale Napoli Cultural Classic curato dalla poetessa Assunta Spedicato e dalla casa editrice Laterza. Ed anche quest’anno, per la seconda volta consecutiva, l’Istituto Comprensivo Principe Amedeo era presente con l’alunna Capotosto Samantha che ha conquistato il terzo posto in un concorso internazionale di vasta portata, come dimostra la presenza alla cerimonia di importati personalità dell’arte, della musica e della poesia.

Un meritato terzo posto arrivato in un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo e che, per questo, dà ancora più lustro e significato all’evento.

Soddisfatta la Dirigente Scolastica Maria Angela Rispoli che ha ribadito come questo concorso abbia permesso all’alunna di esprimere le sue sensazioni e i suoi sentimenti da adolescente attraverso uno strumento così delicato, intimo, affascinante come è la poesia.

La poesia Emozioni, infatti, ha colpito l’attenzione dei giurati che hanno voluto ricompensare l’impegno, la creatività e la determinazione della ragazza riservandole questo importante riconoscimento.

“I ragazzi della Principe Amedeo- ha ribadito la Dirigente- non si fermano davanti a niente e vanno avanti con coraggio e determinazione distinguendosi in ogni settore.

E lo dimostrano questo premio e i tanti altri ottenuti quest’anno e negli anni passati.