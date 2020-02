Il Gaeta cade al Riciniello: passa l’Astrea 1-0

2° ko negli ultimi 3 incontri per la truppa di Gesmundo, a cui resta comunque la magra consolazione di mantenere intatta la 2ª posizione, anche se adesso l’Ausonia si è riportato a +8. Al Riciniello si afferma l’Astrea, vincente 1-0 grazie alla rete al 32’ di gioco di Aglietti. Per il Gaeta 1 punto nelle ultime 3 giornate: già da domenica prossima servirà la riscossa sul campo del fanalino di coda del Pontinia.

L’avvio è a fiammate, prevalentemente biancorosse. Al 6’ bella triangolazione tra Carnevale e Siciliano, con quest’ultimo liberato alla conclusione da posizione defilata. Attento Spilabotte che si rifugia in corner. Ancora ispirato Carnevale al 26’, che con un destro dai 20 metri chiama al volo plastico il portiere ospite dopo un buon disimpegno gaetano che aveva illuso il primo pressing dell’Astrea. Squadra avversaria brava a sfruttare gli errori dei locali, con Simonetti che al 32’ azzarda un dribbling a centrocampo e fa partire il contropiede finalizzato dal diagonale chirurgico in buca d’angolo di Aglietti: 0-1. Lo stesso Simonetti vorrebbe riscattarsi su punizione, ma ancora presente Spilabotte a dir di no e a tenere invariato il punteggio. Nella ripresa il forcing non cresce, e l’unica vera occasione si stampa sul palo: è il 57’ quando De Santis penetra in area dopo un doppio scambio con Marciano, il suo tentativo è respinto da Spilabotte e sputato dal legno. Ma le occasioni degne di nota si esauriscono qui, anzi nel finale la squadra di Ferretti sfiora il raddoppio, bravissimo Viscusi a tenere in piedi il Gaeta sul tentativo di Mollo e la seguente ribattuta di Alessio Cipriani.

GAETA-ASTREA 0–1

GAETA: Viscusi, Azoitei, Siciliano, De Santis F. (44‘st Leccese), Mastroianni, Celli, Simonetti, Carnevale, Garcia (28‘st Mariniello), Corrado (16‘st Vuolo), Marciano. A disp.: Albano, Castillo, Autiero, Piscitelli, Siniscalchi, Di Giorgio. All.: Gesmundo.

ASTREA: Spilabotte, Cruciani, Briotti, Mollo (49’st Sperandio), Cipriani L., Di Benedetto, Amico, Vagnarelli, Di Iorio (45‘st Bonavolontà), Cipriani A., Aglietti. A disp.: De Santis D., Monti, Dolce, Dionisi, Petroni, Maiuri, Botti. All.: Ferretti.

MARCATORI: Aglietti 32’pt.

ARBITRO: Di Palma di Cassino.

Guardalinee: De Vellis e Perruzza.

NOTE – Ammoniti Celli, Gesmundo, Carnevale (G); Cruciani, Cipriani L., Di Iorio (A). Angoli 7–5 Fuorigioco 5–5 Rec. 1‘pt-6‘st