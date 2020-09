2020: per tutti l’anno del COVID-19. Eppure il 2020 avrebbe dovuto avere come tema l’ecologia, data la scadenza del protocollo di Kyoto. Ma quanto è stata ridotta davvero l’emissione di elementi inquinanti? Stiamo sconfiggendo il Virus, e sicuramente ce la faremo. Ma non vogliamo dimenticarci dell’ambiente, l’unico che ha “respirato” meglio durante il lockdown, quasi come se fosse stata la natura a lanciarci una sorta di “avvertimento”. Da qui l’idea di tentare un’impresa volta a trasmettere un messaggio positivo per la nazione, ma anche per la sostenibilità.

L’avventura è promossa dall’Associazione Tototravel.it nata a Formia (LT) e che si occupa da anni di valorizzazione del territorio, di rapporto tra turismo e natura e di imprese molto particolari (perfino un volo in orbita). La missione: visitare tutte le 20 regioni in soli 20 giorni viaggiando a bordo di un innovativo scooter elettrico! In ogni tappa sarà promosso un punto d’interesse e il cibo locale DOP/DOC e a chilometro 0.

Originalissimi compagni di viaggio tre bruchi (Papilio Machaon), alloggiati in un cestino appositamente creato per tenerli al riparo dalle intemperie. Tutti potranno seguire il loro sviluppo e la creazione della crisalide. Dopo 20 giorni nasceranno le splendide farfalle, giusto in tempo per essere liberate all’arrivo. Un augurio di rinascere dopo il virus più belli e forti di prima!

Ad ogni tappa dell’evento, verrà lanciato da un personaggio noto e VIP il proprio messaggio (attori e comici come Emanuela Aureli, Christiane Filangeri, Marco Marzocca o sportivi come Patrizio Oliva, Paolo Pizzo e Salvatore Rossini).

Oltre al Comune di Formia, numerosi Enti Pubblici hanno patrocinato l’Evento (Comune di Riccione, Comacchio, Pesaro, Opi solo per citarne alcuni) e diversi sponsor tecnici hanno sostenuto il progetto.

Il viaggio partirà il 12 settembre dalla Sicilia per terminare in Sardegna il primo ottobre. Intanto l’associazione mette in premio un viaggio per chi l’aiuterà a scegliere i nomi per i bruchi!