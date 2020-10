Il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina è intervenuto, poco prima delle 10 di questa mattina, nel Comune di Sabaudia, via migliara 53, a seguito segnalazione di un incidente stradale.

Sul posto, la squadra territoriale Vigili del Fuoco di Terracina constatava la presenza di 3 mezzi incidentati per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale.

A causa di tale sinistro sono rimaste coinvolte 3 persone di cui due ferite e prese in cura dal 118 ed una deceduta.

L’ intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per estrarre il corpo senza vita di un ragazzo e, nel contempo, per mettere in sicurezza tutti i mezzi coinvolti.