“Insieme possiamo farcela”, raccolta fondi a favore dell’ospedale Di Liegro di Gaeta

L’associazione “Tamburo Rosso” presieduta dall’artista Valentina Ferraiuolo non si ferma anche nel periodo di emergenza sanitaria: un momento musicale live e “Tamburì”, una bellissima iniziativa di didattica a distanza.

Domenica 12 aprile, nel giorno di Pasqua, alle ore 18:00 sul sito del Comune di Gaeta un momento musicale di intrattenimento, nell’ambito dell’ iniziativa “Insieme possiamo farcela”, a cura di Valentina Ferraiuolo e Domenico De Luca con i musicisti del “Tamburo Rosso Orchestra” Francesco Ruggiero, Andrea Esposito, Paolo Sasso. Luigi Tufano. Marco Pescosolido, Riccardo Schmitt e le danze di Serena Petronio per raccogliere fondi a favore dell’ospedale Di Liegro. Una serata in compagnia della musica popolare per “evadere” anche solo per poco da questa reclusione forzata e raccogliere risorse da destinare al presidio ospedaliero fondamentale in questi giorni.

E’ possibile seguire sul canale youtube “Scuola tamburo rosso” l’iniziativa “Tamburì”, una serie di video-lezioni con filastrocche da leggere, ascoltare, imparare, suonare, colorare e guardare per grandi e piccoli. Un canale virtuale della Scuola di Musica e Arte Popolare Tamburo Rosso – Gaeta che, grazie alle esperienze maturate proprio con i bambini mette a disposizione materiale musicale, didattico e ludico-educativo con cui stimolare la creatività dei piccoli e condurli in un percorso che fornisca linguaggi alternativi alla comunicazione, all’approccio all’arte e alla musica. Ogni video è un momento nuovo e divertente. Scaricando i testi è possibile imparare e/o insegnare i canti ai più piccoli, nella pagina bianca fare un disegno o far scrivere un pensiero, una riflessione sulla video/lezione vista e inviarlo a: scuolatamburorosso@gmail.com. Sono già arrivanti tanti contributi video e non solo di insegnanti e ragazzi che hanno utilizzato “Tamburì” per cantare e imparare.