Il 13 luglio 2020, durante la decorsa notte, in Fondi, i militari della locale Tenenza traevano in arresto un 22enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizioni personale e domiciliare, di complessivi grammi 6,00 circa di sostanza stupefacente tipo cocaina, grammi 98,00 circa di marijuana, un bilancino di precisione, vario materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente nonche’ della somma contante di euro 960, ritenuta provento dell’attivita’ di spaccio.

L’arrestato e’ stato condotto presso la propria abitazione, ove rimarrà ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa delle determinazioni dell’a.g.