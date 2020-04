iobevoacasa, barman del Golfo svelano ricette homemade

In questo periodo di quarantena forzata, #iobevoacasa è un’iniziativa di intrattenimento nata dalla

creatività dei barman Giammaria Parisella e Giovanni De Filippis, che consiste nel condividere

virtualmente ricette di cocktail con i propri followers, restando comodamente a casa.

Ogni sabato, attraverso una diretta Instagram, barman come Franco Antoniani e Andrea Esposito

consigliano ricette homemade e rivisitazioni di classici che richiedono ingredienti semplici e alla

portata di tutti. Sui rispettivi profili vengono successivamente pubblicate le ricette dei drink, così da

poter essere facilmente consultabili in ogni momento.

Il progetto, ormai al suo quarto appuntamento, continua ad ospitare ogni settimana nuovi barman e

DJ, intrattenendo i seguaci con nuovi drink e buona musica dal vivo.

Un momento di ritrovo in cui scambiare opinioni ed interagire con i clienti di sempre, come davanti

al bancone del proprio locale di fiducia.

Annoiati dalla quarantena?

L’appuntamento è per questo sabato sui profili Instagram di “Co.Co. Cookery Cocktail” e “Red’s Cibarie e

Miscele”, ore 21.30!