Itri, auto contro albero: perde la vita una donna

Giornata triste nel sud pontino, dopo l’investimento mortale di Gaeta, altro decesso sulla strada Sr 82 strada della Valle del Liri.

A perdere la vita una donna classe 43.

Intorno alle 19.40 da Campodimele direzione Itri, all’altezza di contrada Marciano, la donna, un’insegnante in pensione, per cause in corso di accertamento, in curva, è uscita di strada con la propria autovettura finendo la sua corsa contro un albero.

Non ci sono altri veicoli coinvolti.

Sul posto intevenuti i soccorsi del 118 che, nonostante i tentativi di rianimazione, ne hanno constatato il decesso. Intervenuta sul posto la Polizia Locale di Itri.

Disposta l’autopsia dal sostituto Procuratore della Repubblica.