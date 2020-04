Itri, consegnate oltre 1000 mascherine

Consegnate oltre 1000 mascherine. Le richieste superiori alla disponibilità, si attende la nuova produzine prevista a strettissimo giro.

Oggi sono state consegnate oltre 1000 mascherine, tra quelle lavabili e riutilizzabili e quelle monouso.

Le richieste sono state superiori alla distribuzione, ma l’Amministrazione fa sapere che saranno accontentate tutte le richieste.

Per fare questo occorrerà qualche giorno, poichè le mascherine vengono realizzate e donate da una sartoria artigianale che non le produce su scala industriale.

Ora si attenderà la nuova produzione per continuare, nei prossimi giorni, la distribuzione, ripartendo dalla seconda giornata prevista dal calendario.

L’Amministrazione Invita coloro che fossero già in possesso di una mascherina di favorire l’approvvigionamento da parte di chi, invece, ne sia ancora sprovvisto.

“In momenti come quello che stiamo vivendo – spiegano dall’Ente di piazza Umberto I – è importante essere responsabili e solidali. Facciamo in modo che ognuno abbia la propria mascherina”.

Verrà emessa una nuova comunicazione con la quale si avviserà la ripresa della distribuzione.