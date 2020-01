Itri: questione randagi, il Comandante diffida la ASL

Il Comandante della Polizia Municipale di Itri, Dott. Pasquale Pugliese, nonostante diverse richieste e numerosi solleciti inviati all’Azienda Sanitaria, chiedendo l’intervento per l’accalappiamento di alcuni cani randagi che da mesi vagano per le vie della città, creando non pochi disagi alla comunità, ha perso la pazienza e, presa per l’ennesiama volta carta e penna, ha diffidato l’Azienda Sanitaria.

La diffida, datata 20/01/2020, prot. n° 965, notificata a mezzo posta elettronica certificata, ed inviata per conoscenza al Sindaco Fargiorgio, segnala alla ASL di Latina, il servizio di propria competenza di accalappiamento dei randagi “inefficace ed inefficiente” e diffida l’Azienda stessa a porre in essere tutte le azioni necessarie all’eliminazione del pericolo.

Nella diffida il Comandante Pugliese precisa che, in caso di danni alla popolazione, non si potrà addibitare alcuna colpa al Comune di Itri, e che l’Ente di Piazza Umberto I si riserva la possibilità di costituirsi parte civile negli eventuali procedimenti.