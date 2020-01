La Principe Amedeo di Gaeta si distingue nei giochi matematici d’autunno

La scuola secondaria di 1° grado Principe Amedeo di Gaeta ancora una volta si distingue nei giochi matematici d’autunno.

Nella serata di ieri, 15 gennaio 2020, sono giunti i risultati della 1° tappa:

C1

– Medina Matteo

– De Renzis Andrea

– Papa Christian

C2

– Raimondi Greta

– Polizzi Matteo

– Gola Daria

La Preside Rispoli plaude ai suoi ragazzi per questo interessante risultato e si complimenta con i

docenti di matematica per il costante successo della scuola in questo importante percorso.

La 2° tappa sarà Terracina.

Forza ragazzi, semper ad maiora!